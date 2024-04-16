Асоціація ветеранів-підприємців АТО закликає Уряд припинити хаос у розробці держполітики з підтримки ветеранського бізнесу

Асоціація ветеранів-підприємців АТО закликає Уряд негайно почати системну роботу з розробки державної політики щодо підтримки ветеранського бізнесу. Про це заявив голова Асоціації Сергій Позняк. Він зауважив, що розробка відповідного законопроекту має відбуватись із залученням ветеранських організацій.

"На сьогоднішній день Уряд провалює роботу, повʼязану з підтримкою ветеранського бізнесу. Результатом хаотичного підходу стала поява у Верховній Раді законопроекту №10258, який не має підтримки ні в Кабміні, ні в Раді, ні серед ветеранських організацій. Уряд має нарешті взяти на себе лідерство у цьому процесі і навести лад у формуванні державної політики щодо ветеранів", — підкреслив Сергій Позняк.

Голова Асоціації ветеранів-підприємців АТО Сергій Позняк вважає неприпустимим розгляд Верховною Радою законопроекту №10258 та інших, які внесені без попереднього погодження з ветеранськими організаціями.

"Нещодавно внесений одним з нардепів скандальний законопроект щодо ветеранського бізнесу передбачає надання пільг навіть колишнім дружинам ветеранів, при чому ці пільги розповсюджуються на необмежену кількість підприємств. Таких хаотичний непрофесійний підхід — результат відсутність чіткої позиції Уряду. Ветеранські організації готові взяти участь у розробці державної політики, яка не тільки обіцятиме пільги, а матиме реальний зміст та ефективність", — зауважив Сергій Позняк.