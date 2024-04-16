Ассоциация ветеранов-предпринимателей АТО призывает Правительство прекратить хаос в разработке госполитики поддержки ветеранского бизнеса

Ассоциация ветеранов-предпринимателей АТО призывает правительство немедленно начать системную работу по разработке государственной политики по поддержке ветеранского бизнеса. Об этом заявил глава Ассоциации Сергей Позняк. Он отметил, что разработка соответствующего законопроекта должна проходить с привлечением ветеранских организаций.

"На сегодняшний день Правительство проваливает работу, связанную с поддержкой ветеранского бизнеса. Результатом хаотического подхода стало появление в Верховной Раде законопроекта №10258, не имеющего поддержки ни в Кабмине, ни в Раде, ни среди ветеранских организаций. Правительство должно наконец-то взять на себя лидерство в этом процессе и навести порядок в формировании государственной политики в отношении ветеранов", — подчеркнул Сергей Позняк.

Председатель Ассоциации ветеранов-предпринимателей АТО Сергей Позняк считает недопустимым рассмотрение Верховной Радой законопроекта №10258 и других, внесенных без предварительного согласования с ветеранскими организациями.

"Недавно внесенный одним из нардепов скандальный законопроект по ветеранскому бизнесу предусматривает предоставление льгот даже бывшим супругам ветеранов, при чем эти льготы распространяются на неограниченное количество предприятий. Такой хаотичный непрофессиональный подход — результат отсутствия четкой позиции Правительства. Ветеранские организации готовы принять участие в разработке которая не только будет обещать льготы, а будет иметь реальное содержание и эффективность", — отметил Сергей Позняк.