"Вилила б ту фарбу їй на голову": у мережі великий скандал через стелу на Донбасі, відреагували відомі українці

Волонтерка заявила, що на стелі не було жодних пам’ятних написів, а лише реклама

Волонтери на Донеччині пофарбували стелу при в’їзді в регіон. У мережі такий вчинок не оцінили й нагадали, що це був не просто покажчик, а пам’ятне місце, на якому залишали свої військові послання. Декого з них уже немає в живих.

Фото та відео з місця опублікував канал "Типовий Покровськ". Військові, волонтери та звичайні українці здебільшого негативно відреагували на такий апгрейд.

На кадрах видно, як група людей здирає наклейки, які залишали протягом довгих років військові та зафарбовує написи. Також під відео вказали, хто "навів красу": волонтерка із Покровська Вікторія Чорногор, а також Олег Боровик, Анатолій Шахов та Костянтин Деревинський.

Вікторія Чорногор

Бойовий медик добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірина Цибух однією з перших висловилася з цього приводу. Вона зазначила, що відчуває лише біль, дивлячись на те, як знищується пам’ять про тих, хто захищав та продовжує захищати Україну.

"Мені боляче. Це був пам’ятний знак із надпотужним змістом та історією, а не просто повідомлення про в’їзд до області. Там були підписи наших побратимів, яких уже немає в живих. Можливо, це так боляче, бо ще нічого не закінчилося, а фарбою замальовано, ніби й нічого не було", — написала медик.

Так стела виглядала до

Також розкритикувала фарбування і нардеп Мар’яна Безугла. Вона нагадала, що війна в Україні продовжується і вона одна для всіх.

"На знаку Донецької області зафарбували всі відмітки військових. Вважаю це ще одним свідченням незрілості нашої культури та ставлення суспільства до того, що війна не для всіх. Змінюватись і цінувати. Війна у всіх. Це так і сліди України можна зафарбувати, як у Маріуполі", — написала народна обраниця.

Відомі фотографи Костянтин та Владислава Ліберови заявили, що хоч і не є військовими, але біль розриває їх зсередини, дивлячись на "оновлену" стелу. Їх підтримали й інші українці.

"Ну хочете гарну стелу на в’їзді — поставте поряд нову. Цю не чіпайте. На ній імена тих, завдяки кому ви можете займатися цією фігнею. Там буквально історія, яка, до речі, ще триває... Найсмішніше, що через пів року вона не буде чистою та охайною. Вона вигорить, облупиться і виглядатиме ще гірше, але вже без імен тих, хто віддав життя за нашу свободу", — написали фотографи.

Сама Вікторія Чорногор, яка організувала фарбування, у коментарі під відео подякувала всім, хто підтримав її ідею та заявила, що стела — це не меморіал, а обличчя (ймовірно, області — ред.) насамперед.

"Ця стела, слава богу, не бере участі в бойових діях і написи благодійних організацій та доставки піци ну так собі. Меморіали — так, це пам’ять. Прапори, які дуже гарно зробили, це пам’ять і тепер доповнюють пофарбовану стелу. У кожного своя думка, але зрозуміють лише жителі Донецької області, для яких важливе мирне небо зараз і життя, а стела – нагадування, що Донбас це Україна”, – написала волонтерка.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що чиновниця порадила росіянам менше їсти. Вона заявила, що не бачить проблем із цінами на їжу в країні.