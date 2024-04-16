Урок водіння зі скандалом: киянка поділилася історією про недобросовісного інструктора

Жінка намагалася пояснила, що нічого не скасовувала

Киянка публічно обурилася поведінкою автоінструктора, з яким вона намагалася домовитися про урок водіння. Їй повідомили, що вона сама скасувала заняття, а інструктор не відповідав.

Про це вона написала на сторінці місцевої групи у Facebook. Жінка, яка після тривалої перерви вирішила повернутися за кермо, знайшла інструктора через інтернет за параметрами, що її цікавили.

Зв'язавшись з ним телефоном, вона пояснила суть проблеми та домовилася про заняття. Однак за декілька годин до запланованого заняття почався сильний дощ.

Вона написала інструктору, щоб уточнити, чи відбудеться урок, адже вони домовлялися зустрітися на стоянці біля станції метро "Лівобережна". Чоловік відповів, що рішення про скасування заняття залежить від неї. За словами киянки, вона поставила йому додаткові питання, адже розуміла, що людина може бути зайнята з іншим учнем.

"Як грім серед ясного неба", — описує жінка, — "від адміністратора автошколи я отримала повідомлення про те, що я сама скасувала заняття".

Вона спробувала пояснити інструктору, що нічого не скасовувала, а лише ставила запитання.

"Це його не переконало. Додаю всю переписку з початку і прошу вказати де йде мова про відміну заняття. Мороз у переписці. Телефоную — ніхто не відповідає. Заходжу в переписку з інструктором, а вона просто видалена ним повністю", — зазначає жінка. — "Набираю інструктора, довго не відповідає, потім заявляє, що не треба псувати йому настрій і взагалі він зайнятий з учнем і мовляв, не пішла б я куди подалі (на жаль розмову не записала)".

Киянка опублікувала скріншоти листування

Вона вважає, що така поведінка інструктора є неприйнятною і хамською.

"Виходить, що навіть, коли ти платиш і хочеш розуміти чи послугу зможуть надати якісно через погодні умови, то ти вже не потрібний клієнт, бо ставиш багато питань, а з розумними працювати невигідно, бо їх складно "намахати"", — резюмує вона.

У коментарях жінку підтримали далеко не всі.

Багато користувачів мережі вважають, що жінка сама винна. А дехто з гумором прокоментував ситуацію.

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