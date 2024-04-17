Україна отримає 3 млрд євро із заморожених активів РФ: посол у ЄС розповів, на що підуть гроші

Пріоритетною статтею видатків є зброя

Україна може отримати значну частину коштів від заморожених російських активів. Швидше за все, майже вся сума піде на закупівлю боєприпасів та зброї.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів постійний представник України при Євросоюзі Всеволод Ченцов. За його словами, у цій сфері є суттєвий прогрес, хоча самі гроші передано ще не було.

"Ймовірно, перший такий транш на суму близько 3 млрд євро на 90% буде використаний саме на закупівлю боєприпасів та зброї для України. Це буде реалізовано через Європейський фонд миру", — сказав він.

За його словами, кошти, що залишилися, підуть на інші потреби, у тому числі й підтримку українського виробництва.

Посол зазначив, що на Заході зараз ведеться складна дискусія про те, як подібна конфіскація працюватиме згідно з нормами міжнародного права, оскільки країни не мають єдиної думки щодо подолання "юрисдикційних імунітетів" РФ, як і немає уявлення про те, як Москва діятиме після конфіскації. майна.

"Також є питання стабільності фінансової системи, тієї ж Euroclear — бельгійської компанії, яка оперує значною частиною цих активів. Її послугами користуються не лише Російська Федерація та її компанії, а й треті країни, які задають питання про стабільність цієї організації, рівень довіри та наскільки конфіскація різних активів впливатиме на подальше функціонування системи", — додав він і наголосив, що подібні питання також ставить Центробанк ЄС.

Водночас Ченцов висловив сподівання, що збалансоване політичне рішення щодо використання заморожених російських активів все ж таки вдасться знайти.

Більше на цю тему читайте у матеріалі "Телеграф": Про конфіскацію російських активів та неготовність Європи до затяжної війни — інтерв’ю з послом України в ЄС

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