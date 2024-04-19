Андрій Табалов запросив в Україну генерального секретаря Європейської молочної асоціації

Голова Євроінтеграційного комітету СМПУ Андрій Табалов запросив відвідати Україну секретаря Європейської молочної асоціації (EDA) Александра Антона для укладання угоди про співпрацю між українською та європейською асоціаціями.

Про це Андрій Табалов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зустріч з європейським колегою пройшла під час щорічної Конференції з питань молочної політики в Брюсселі, яка була організована Європейською молочною асоціацією (EDA).

У заході взяли участь понад 150 керівників компаній та експертів молочної галузі з Європи та інших країн.

"Наша українська делегація поділилась з європейськими колегами новинами про стан справ в українському молочному секторі, обговорили також виклики, з якими стикається галузь через російську агресію, та потенціал і можливості співпраці в рамках Спільного ринку ЄС в майбутньому", — розповів Андрій Табалов.

Він також повідомив, що як голова Євроінтеграційного комітету запросив генерального секретаря EDA Александра Антона відвідати Київ 9 травня, в День Європи для урочистого підписання Меморандуму про співпрацю між Європейською молочною асоціацією та Спілкою молочних підприємств України.

"У нас великі плани для трансформації молочної галузі України і наближенні її роботи до стандартів ЄС. Такі наші зустрічі — гарна можливість покращити комунікацію і взаєморозуміння з європейськими колегами", — відзначив Андрій Табалов.