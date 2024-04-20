Не тільки з США: Зеленський анонсував підписання нових безпекових угод

Президент назвав строки їхнього підписання

Уже найближчими місяцями Україна може підписати двосторонні угоди у сфері безпеки з такими країнами, як Сполучені Штати, країнами Північної Європи, зокрема з Норвегією та Швецією, а також однією з балтійських країн. Ці угоди передбачають не тільки військову підримку.

У них також йдеться про гуманітарні аспекти, допомогу у відновленні, допомогу енергетиці. Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтервʼю бразильським журналіста.

"Стосовно двосторонніх безпекових договорів — у нас уже їх дев'ять. Ми наближаємося до важливого договору зі США, і після того, як ми пройдемо Конгрес — а я вважаю, що ми однаково дотиснемо та пройдемо його позитивно, — ми прийдемо до потужної угоди зі США", — зауважив глава держави.

Прикладом двосторонньої угоди, яка містить не тільки військову допомогу, є та, що була підписана з Німеччиною. Адже у ній передбачено 7 млрд на рік для України.

Глава держави також висловив упевненість, що Україна може досягти високих результатів з підписанням нової безпекової угоди в травні-червні.

"У нас є кілька договорів, і я думаю, що травень-червень — і ми вийдемо на договори не тільки зі США, ми вийдемо на договори з Північними країнами (Європи — Ред.). Там потужна підтримка. Ми готуємося до Швеції та Норвегії", — зауважив Зеленський.

Ба більше, за словами президента, "ми наближаємося до того, щоб наші партнери з балтійських країн це зробили. Думаю, що вже у квітні ми будемо мати такий результат з однією з країн".

Раніше "Телеграф" писав, що у США обговорюють питання щодо договору з Україною у сфері безпеки. У Держдепартаменті впевнені, що Україні потрібна довгострокова підтримка.