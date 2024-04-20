Укр

Палата представителей США проголосовала за передачу замороженных активов РФ Украине, но это еще не все

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
3059
Коллаж Новость обновлена 20 апреля 2024, 22:25

Украина может получить 8 млрд долларов

Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект №8038 о передаче Украине (закон о REPO — Ред.) замороженных активов РФ. Поддержали его 360 законодателей.

В то же время против выступили только 58. Об этом сообщает Sky News, транслировавшее заседание Палаты представителей.

В результате передачи этих активов Украина сможет получить около восьми миллиардов долларов. Однако одобрение Палатой представителей — один из шагов, ведь теперь законопроект должен принять и Сенат США.

Посол Украины в Штатах Оксана Маркарова отметила, что законопроект предусматривает, что не позднее чем через 90 дней после его принятия президент США должен предоставить Конгрессу отчет, в котором указать:

  • каждое физическое и юридическое лицо в отношении которого введены санкции ЕС и Великобритании;
  • каждое физическое и юридическое лицо, отвечающее критериям для введения санкций США по закону Магнитского о глобальной подотчетности в области прав человека от 2016 года, исполнительным указом президента США № 14024 (санкции связаны с определенной вредной деятельностью правительства РФ), исполнительным указом президента США №14068 (запрет на осуществление определенных импортных и экспортных операций, а также новых инвестиций в связи с продолжающейся агрессией РФ) и исполнительным указом президента США №14071 (запрет новых инвестиций и предоставление определенных услуг РФ в ответ на продолжающуюся российскую агрессию).

Ранее "Телеграф" писал, что в Европе пока не готовы конфисковать российские замороженные активы, но во Франции уже заговорили о том, что поддерживают идею введения налога на прибыль от них. Общая сумма может составлять от 3 до 5 миллиардов евро в год.

В то же время Великобритания предлагала Украине одолжить все замороженные активы центрального банка России. Активы могут быть использованы в качестве гарантии выплаты репараций, которые Москва будет вынуждена оплачивать Киеву после войны.

Теги:
#США #Россия #Активы