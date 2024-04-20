Палата представителей США проголосовала за передачу замороженных активов РФ Украине, но это еще не все

Украина может получить 8 млрд долларов

Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект №8038 о передаче Украине (закон о REPO — Ред.) замороженных активов РФ. Поддержали его 360 законодателей.

В то же время против выступили только 58. Об этом сообщает Sky News, транслировавшее заседание Палаты представителей.

В результате передачи этих активов Украина сможет получить около восьми миллиардов долларов. Однако одобрение Палатой представителей — один из шагов, ведь теперь законопроект должен принять и Сенат США.

Посол Украины в Штатах Оксана Маркарова отметила, что законопроект предусматривает, что не позднее чем через 90 дней после его принятия президент США должен предоставить Конгрессу отчет, в котором указать:

каждое физическое и юридическое лицо в отношении которого введены санкции ЕС и Великобритании;

каждое физическое и юридическое лицо, отвечающее критериям для введения санкций США по закону Магнитского о глобальной подотчетности в области прав человека от 2016 года, исполнительным указом президента США № 14024 (санкции связаны с определенной вредной деятельностью правительства РФ), исполнительным указом президента США №14068 (запрет на осуществление определенных импортных и экспортных операций, а также новых инвестиций в связи с продолжающейся агрессией РФ) и исполнительным указом президента США №14071 (запрет новых инвестиций и предоставление определенных услуг РФ в ответ на продолжающуюся российскую агрессию).

Ранее "Телеграф" писал, что в Европе пока не готовы конфисковать российские замороженные активы, но во Франции уже заговорили о том, что поддерживают идею введения налога на прибыль от них. Общая сумма может составлять от 3 до 5 миллиардов евро в год.

В то же время Великобритания предлагала Украине одолжить все замороженные активы центрального банка России. Активы могут быть использованы в качестве гарантии выплаты репараций, которые Москва будет вынуждена оплачивать Киеву после войны.