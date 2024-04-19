"Швидко відправимо": у Сенаті США обнадіяли заявою про допомогу Україні

Сенат США не зволікатиме з розглядом

Лідер більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив про те, що Сенат швидко ухвалить законопроєкт про допомогу Україні й одразу, без зайвих зволікань, надішле його на підпис президентові Джо Байдену. Законопроєкт мають розглянути у суботу, 20 квітня, приблизно о 20:00 за Києвом.

Разом з тим, Шумер висловив надію на те, що Палата представників не стане затягувати з розглядом виділення допомоги Україні. Про це він написав у своєму X (Twitter).

"Якщо Палата представників надішле пакет національної безпеки, ми швидко його відправимо президенту. Я сподіваюся, що Палата це зробить — зволікання дорого коштувало США та нашим союзникам", — написав лідер більшості у Сенаті.

Він додав, що цього тижня зустрічався з українським прем’єр-міністром. За словами Шумера, якщо США не підтримають Україну, вони програють війну Путіну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Пентагон готовий оперативно відправити військову допомогу Україні, як тільки американські законодавці проголосують за відповідний законопроєкт.