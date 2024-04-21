Прогулянки скасовуються: частину України заллє дощем в останній вихідний

Виходячи на двір, не забудьте взяти парасольку

У неділю, 21 квітня, в Україну після нетривалого потепління знову прийшла негода. Потужний циклон накрив значну територію нашої країни.

Так, на заході, на півночі, у центрі та на сході України майже протягом всієї доби очікуються опади. Температура повітря буде коливатись від +7 до +9 °C. Крім того, буде сильний вітер з поривами до 7 м/с.

За даними pogodairadar.com, близько 12:00 дощі очікуються переважно на півночі та у центральній частині України. Лише на півдні буде без опадів.

О 14:00 опади очікуються також на півдні Вінницької та в Одеській області. Також продовжить дощити на Київщині та Житомирщині.

О 16:00 ситуація з погодою не зазнає значних змін. Опади очікуються також у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

О 18:00 циклон переміститься далі на схід. Тому дощити почне у Чернігівській та Полтавській областях.

О 20:00 дощі переважно йтимуть у Чернігівській, Сумській та Київській областях. Також опади очікуються на Черкащині, Миколаївщині та Дніпропетровщині.

О 22:00 опади продовжуватимуться у Житомирській, Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Також дощитиме на Миколаївщині та Дніпропетровщині.

Ближче до півночі ситуація з погодою не зазнає суттєвих змін. Дощова погода утримається у центральних областях України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, якою буде погода на Великдень у Києві. У першій декаді травня до столиці завітає сонце. Значних опадів не очікується.