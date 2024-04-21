Прогулки отменяются: часть Украины зальет дождем в последний выходной

Выходя на улицу, не забудьте взять зонтик

В воскресенье, 21 апреля, в Украину после непродолжительного потепления снова наступила непогода. Мощный циклон накрыл значительную территорию нашей страны.

Так, на западе, севере, в центре и на востоке Украины почти на протяжении всех суток ожидаются осадки. Температура воздуха будет колебаться от +7 до +9 °C. Кроме того, будет сильный ветер с порывами до 7 м/с.

По данным pogodairadar.com, около 12:00 дожди ожидаются преимущественно на севере и в центральной части Украины. Лишь на юге без осадков.

В 14:00 осадки ожидаются на юге Винницкой и в Одесской области. Также продолжит дожить в Киевской и Житомирской областях.

В 16:00 ситуация с погодой не претерпит значительных изменений. Осадки также ожидаются в Днепропетровской и Запорожской областях.

В 18.00 циклон переместится дальше на восток. Поэтому дождь начнется в Черниговской и Полтавской областях.

В 20:00 дожди будут преимущественно идти в Черниговской, Сумской и Киевской областях. Также осадки ожидаются в Черкасской, Николаевской и Днепропетровской областях.

В 22:00 осадки будут продолжаться в Житомирской, Киевской, Черкасской и Черниговской областях. Также будет дождь в Николаевской и Днепропетровской областях.

Ближе к полуночи ситуация с погодой не претерпит существенных изменений. Дождливая погода сохранится в центральных областях Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какой будет погода на Пасху в Киеве. В первой декаде мая в столицу придет солнце. Значительных осадков не ожидается.