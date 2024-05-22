"Люди не хочуть йти на війну, але...": у Зеленського зробили прогноз по мобілізації

Готовність воювати знижується, якщо є перебої з поставками зброї

В Офісі президента вважають, що процес мобілізації зараз проходитиме краще, ніж кілька місяців тому. Там кажуть, що зараз достатньо людей, котрі готові захищати Україну.

На цьому наголосив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю Bild. За його словами, головною причиною цього є відчуття достатніх ресурсів.

"Люди не хочуть йти на війну, і не тільки в Україні. Якщо ви знаєте, що зброї сильно не вистачає, ваша готовність [воювати] знижується. На жаль, були перебої з поставками. Але сьогодні інша ситуація. <…> Зараз достатньо людей, які готові захищати Україну. <…> Сьогодні українці розуміють, що ресурсів буде достатньо. І процес мобілізації йтиме краще, ніж 2-3 місяці тому", — сказав він.

Нагадаємо, що у травні Україна посилила мобілізацію за допомогою нового закону та постанов Кабінету міністрів. Про те, які зміни відбулися в мобілізаційному процесі, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням .

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