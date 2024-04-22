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Не цьогоріч? Нардеп розповів, коли та чому можуть прийняти закон про демобілізацію

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
Дата публікації
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Ілюстративне зображення Новина оновлена 22 квітня 2024, 14:52
Ілюстративне зображення. Фото Фото Getty Images

Ніде не зазначено строків, але це ще не все

Законопроєкт, який мав би розв'язати питання демобілізації та ротації, можуть і не прийняти цьогоріч. Річ у тім, що цілком ймовірне ухвалення закону і в 2025 році.

Адже єдиним умовним дедлайном є те, що уряд має прозвітувати про його виконання у 2025 році, але не обовʼязково має бути на початку наступного року. Про це сказав нардеп від партії "Слуга Народу" Сергій Демченко в ефірі Новини.LIVE.

"Ніде не визначено термінів і казати про те, що там нібито вісім місяців, якими керуються ті чи інші особи. Нібито вісім місяців має бути поданий цей законопроєкт. Ну, я не маю юридичних підстав. Єдина підстава, на яку я звернув би увагу — те, що уряд у 2025 році має прозвітувати про виконання цієї вимоги. А 2025 рік — це не обовʼязково 1 січня. Тобто відповідний законопроєкт, виходячи з цим вимог, які парламент поставив уряду, може зʼявитися і протягом 2025 року, не протягом найближчих 8 місяців. Наскільки це питання буде розтягнуто у часі залежатиме від позиції наших військових в особі в особі головнокомандувача насамперед", — зазначив нардеп.

Він також нагадав про вимоги до законопроєкту, адже, виходячи з заяви головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, питання демобілізації має бути вирішено окремим документом з урахуванням його позиції.

"Також цей законопроєкт має представити Кабінет міністрів на вимогу парламенту. Парламент це прописав і в законі про мобілізації, який був проголосований, і в відповідній постанові. Тобто така вимога", — додав Демченко.

Нагадаємо, нардеп розповів Микита Потураєв "Телеграфу", що норму про демобілізацію, яку прибрали із закону про мобілізацію, було помилково включено до документа. І, попри критику в суспільстві, провести демобілізацію зараз було б просто неможливо, оскільки спочатку потрібно мобілізувати нових людей.

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#Війна #Демобілізація