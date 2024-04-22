Не в этом году? Нардеп рассказал, когда и почему могут принять закон о демобилизации

Нигде не указаны сроки, но это еще не все

Законопроект, который должен решить вопрос демобилизации и ротации, могут и не принять в этом году. Дело в том, что вполне вероятно принятие закона и в 2025 году.

Ведь единственным условным дедлайном является то, что правительство должно отчитаться о его выполнении в 2025 году, но это не обязательно должно быть в начале следующего года. Об этом сказал нардеп от партии "Слуга Народа" Сергей Демченко в эфире Новости.LIVE.

"Нигде не определены сроки и говорить о том, что там якобы восемь месяцев, которыми руководствуются те или иные лица. Якобы в течение восьми месяцев должен быть подан этот законопроект. Ну, я не имею юридических оснований. Единственное основание, на которое я бы обратил внимание, — то, что правительство в 2025 году должно отчитаться о выполнении этого требования. А 2025 год – это не обязательно 1 января. То есть соответствующий законопроект, исходя из этих требований, которые парламент поставил правительству, может появиться и в течение 2025 года, не в течение ближайших 8 месяцев. Насколько этот вопрос будет растянут во времени, будет зависеть от позиции наших военных в лице в лице главнокомандующего прежде всего", — отметил нардеп.

Он также напомнил о требованиях к законопроекту, ведь исходя из заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, вопрос демобилизации должен быть решен отдельным документом с учетом его позиции.

"Также этот законопроект должен представить Кабинет министров по требованию парламента. Парламент это прописал и в проголосованном законе о мобилизации, и в соответствующем постановлении. То есть такое требование", — добавил Демченко.

Напомним, нардеп рассказал Никита Потураев "Телеграфу", что норма о демобилизации, убранная из закона о мобилизации, была ошибочно включена в документ. И несмотря на критику в обществе, провести демобилизацию сейчас было бы просто невозможно, поскольку сначала нужно мобилизовать новых людей.