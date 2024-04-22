Арахамія прокоментував заяву Безуглої про те, що вона залишається у фракції "Слуга народу"

Депутатка говорила про свій вихід ще з січня, проте в якийсь момент передумала

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія прокоментував заяву Мар’яни Безуглої про те, що вона не буде виходити з фракції. Він сказав, що не слідкує її заявами.

На думку Арахамії, це було реакцією на спілкування голови фракції з депутатами стосовно спроб покинути фракцію. Про це він розповів у коментарі журналістам видання Liga.net.

"Я не слідкую за заявами Марʼяни. Але думаю, що це реакція на моє спілкування зі всіма депутатами Слуги стосовно всіх спроб кудись піти", ― сказав Арахамія.

Нагадаємо, 22 квітня Мар’яна Безугла заявила, що залишиться у фракції "Слуга народу", щоб не підводити президента. Не все їй подобається у роботі, але вона буде покращувати процес. При цьому Безугла не збирається повертатись до політичної партії СН.

Вперше нардепка заявила про вихід з фракції 11 січня. Вона назвала її слабкою. За кілька місяців до цього Безугла неодноразово потрапляла у скандали через критику військового керівництва на чолі з ексголовнокомандувачем Валерієм Залужним.

Через скандали її відкликали з посади заступника голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Проте вона залишилась у складі Комітету.

Раніше "Телеграф" писав, що "слуга" Єлизавета Богуцька зробила "нумерологічний прогноз" на 22.04.2024. Українці відреагували на її допис у соцмережах.