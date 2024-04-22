"Ви ж наша Ванга": нумерологічний "прогноз" щодо війни від скандальної нардепки Богуцької насмішив українців
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Користувачі бурхливо сприйняли допис депутатки
У понеділок, 22 квітня 2024 року, народна депутатка України від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька опублікувала "нумерологічний прогноз" на цей день. Вона написала про розворот подій.
Нардепка порівняла сьогоднішню дату з датою початку повномасштабної війни в Україні. Про це йдеться на особистій сторінці Єлизавети Богуцької у соцмережі Facebook.
"24.02.22.
22.04.24.
Мені здається, що має відбутись розворот подій", ― написала Єлизавета Богуцька.
Користувачі соцмережі неоднозначно відреагували на такий прогноз. Хтось вирішив, що таким чином від чогось намагаються відвернути увагу, а деякі написали глузливі коментарі. Але були й користувачі, які написали, що теж мають відчуття, що скоро щось повинно змінитись.
Зазначимо, Єлизавета Богуцька не вперше потрапляє у скандал через дописи в соцмережах. У жовтні 2022 року вона назвала обстріли Росією східних та південних областей України нелогічними і згадала про "один народ". Українці бурхливо відреагували на допис нардепки.
Єлизавета Богуцька також відома публічним запереченням існування коронавірусу. Під час пандемії вона носила маску із крупної сітки.
Богуцька у жовтні 2018 року скоїла ДТП ― вона збила людину насмерть. Депутатка стверджувала, що пішохід переходив дорогу на червоний сигнал та перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що народна депутатка Мар’яна Безугла залишається у фракції "Слуга народу". Проте у партію вона не повернеться.