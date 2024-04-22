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"Ви ж наша Ванга": нумерологічний "прогноз" щодо війни від скандальної нардепки Богуцької насмішив українців

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Народна обраниця вирішила поділитись своїм трактуванням дати Новина оновлена 22 квітня 2024, 16:09
Народна обраниця вирішила поділитись своїм трактуванням дати. Фото https://www.facebook.com/liza.bogutskaya

Користувачі бурхливо сприйняли допис депутатки

У понеділок, 22 квітня 2024 року, народна депутатка України від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька опублікувала "нумерологічний прогноз" на цей день. Вона написала про розворот подій.

Нардепка порівняла сьогоднішню дату з датою початку повномасштабної війни в Україні. Про це йдеться на особистій сторінці Єлизавети Богуцької у соцмережі Facebook.

"24.02.22.

22.04.24.

Мені здається, що має відбутись розворот подій", ― написала Єлизавета Богуцька.

Користувачі соцмережі неоднозначно відреагували на такий прогноз. Хтось вирішив, що таким чином від чогось намагаються відвернути увагу, а деякі написали глузливі коментарі. Але були й користувачі, які написали, що теж мають відчуття, що скоро щось повинно змінитись.

Зазначимо, Єлизавета Богуцька не вперше потрапляє у скандал через дописи в соцмережах. У жовтні 2022 року вона назвала обстріли Росією східних та південних областей України нелогічними і згадала про "один народ". Українці бурхливо відреагували на допис нардепки.

Єлизавета Богуцька також відома публічним запереченням існування коронавірусу. Під час пандемії вона носила маску із крупної сітки.

Богуцька у жовтні 2018 року скоїла ДТП ― вона збила людину насмерть. Депутатка стверджувала, що пішохід переходив дорогу на червоний сигнал та перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що народна депутатка Мар’яна Безугла залишається у фракції "Слуга народу". Проте у партію вона не повернеться.

Теги:
#Коментарі #Слуга народу #Нумерологія #Єлизавета Богуцька