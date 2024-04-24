Працівники центру видачі паспортів у Польші попали "під роздачу": українці реагують на скандальне відео

Біженці намагались спровокувати бійку

У мережі активно шириться відео, на яких громадяни України у підрозділах ДП "Документ" у Польщі поводять себе нахабно та у грубій формі звертають до працівників, провокуючи конфлікт та навіть бійку. Такий факт свавільної поведінки не залишився без бурхливих обговорень.

"Телеграф" зібрав реакції не тільки користувачів мережі, а й військових блогерів. Зауважимо, що даний конфлікт виник через те, що українські представництва за кордоном призупинили надання послуг чоловікам призовного віку.

На відео, яке у середу, 24 квітня, сколихнуло інформаційний простір, чутно, як чоловіки звертаються до працівника установи зі словами: "Чого ти там ховаєшся? Виходь до нас, поговоримо! Ухилянт! Пристроївся собі за спідницями".

Реакція військових блогерів та користувачів мережі

Військовий блогер Петро Шуклінов написав, що не підтримує такі конфлікти та щиро бажає знайти нову домівку тим, хто не хоче мати нічого спільного з Україною.

"Та я проти "війни" з українцями, які вимушені були поїхати. Та навіть з тими, хто з ненавистю згадує свою колишню країну і ніколи сюди не повернеться. Хто купив квиток в один кінець. Ненавидіти та битись з ними позбавлено сенсу. Ми витрачаємо час і сили. Що не позбавлено сенсу, так це заохочувати людей, які планують повернутись або готові нас підтримувати, вірити в нашу справу ще більше і ставати поруч в будь-якій формі. Вся наша нова діаспора потрібна нам як ніколи. І ті, хто поїхав давно. І ті, хто поїхав нещодавно", — написав він, закликавши підтримувати тих, хто залишився в Україні та бореться проти російської навали.

А тим, хто не підтримує, він написав: "…якщо ви не підтримуєте нас — зробіть ласку і не заважайте боротись. Зараз нам — тим, хто лишився — як ніколи потрібна підтримка та консолідація всіх українців за кордоном. Це все, що я прошу. Дякую за це".

Дмитро Іванов не залишився осторонь та зауважив: " Чесно — у порівнянні з проблемами всередині країни вважаю цю проблему нікчемною. Якщо у тебе вдома пожежа, то начхати, що посуд не вимитий. Чи вважаю, що такий крок надасть Збройним Силам +N тисяч мобілізованих? Ні, не вважаю, бо не дасть, це точно. Чи підтримую я такий крок? Емоційно — так, прагматично — ні. Вважаю, що цей крок — бантик на члені: тобто, можна, але нащо ця розкіш? Але так, гірше цей крок не зробить".

Сергій Сергійович Saigon виявився менш толерантним у ставленні до таких осіб та вколов їх: "А шо такоє? А шо нам не нравиться вже?

Про Конституцію вспомнили, да? Сначала поливали грязью і називали країну, в якій жили "концлагєрьом", паспорт "їб*чим аусвайсом", никались, як мишаки, по домам, мєлко дрожали в ожиданії жінки з півасом і напрочь забули про Констітуцию і свої обовʼязки… А потом нєрвішки здали, мужчінки собрали з під плінтуса крохи смєлості, замотали в кульочки "їб*чі аусвайси" і полями, лісами, річками, взятками дали з воюющої України в тапок, попутно тикаючі факи в социальних сєтях. А як це так, нах*й, пройобувать статті з обязанностями і з пєной вокруг єб*ла трєбувать виполнєнія статєй з правами? Та х*й там плавав! Так не должно буть. Пруха закончілась, рєбята".

Підтримали таку ініціативу Богдан Кротевич та Сержан Бандеропес.

У коментарях під вірусним відео також чимало українців висловили свою думку, написавши, що така поведінка з боку наших біженців — бридка.

Раніше "Телеграф" писав, що ті особи, які подались на отримання документів у консульствах до вівторка 23 квітня та сплатили послугу, зможуть її отримати.