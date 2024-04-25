Григорій Козловський привітав вихованців Академії "Рух" з тріумфом у Європі на Number One Cup

На турнірі українські дітлахи помірялися спортивними силами із багатьма європейськими однолітками

Юні спортсмени футбольного клубу "Рух" (Львів) із команд U-10 та U-11 дебютували як учасники міжнародного турніру Number One Cup, що пройшов у Польщі.

Наймолодша команда "Рух" U-10 здобула перемогу у турнірі, здолавши у фіналі португальський "Порту" з рахунком 2:1. А "Рух" U-11 виборов срібну медаль, пропустивши всього один м'яч у фіналі матчу із португальським "Спортінгом" (0:1).

"Такі результати — це фантастичний тріумф львівської молоді на європейському рівні. Це значне досягнення для юних футболістів "Руху", яке свідчить про їхню високу майстерність та перспективність. А участь у таких турнірах дає їм можливість здобути цінний досвід, позмагатися з сильними суперниками з інших країн та продемонструвати свої таланти на міжнародній арені", — зазначив почесний президент та засновник ФК "Рух" Григорій Козловський.

Під час турніру "жовто-чорні" помірялись силами з вихованцями відомих європейських академій та вкотре довели, як потужно працює Академія "Руху". Так, українським футболістам вдалося здолати англійські "Евертон", "Барнслі" та "Мідлсбро", низку польських збірних та зіграти в нічию з португальською "Бенфікою".

Григорій Козловський привітав юних спортсменів із такими фантастичними результатами у турнірі та побажав нових перемог у майбутньому.

"Хлопці, клуб пишається кожним із вас! Ви – майбутнє "Руху" і дуже приємно, що ви змалечку спраглі до перемог та прославляєте "жовто-чорних" у Європі. Це лише початок вашого великого шляху у футболі, і головні ваші звитяги ще попереду! Успіхів вам та вашим тренерам!" — додав Козловський.

Також Григорій Козловський зазначив, що футбольний клуб "Рух" і надалі робитиме все, аби його вихованці досягали найвищих цілей. Чудовим підтвердженням цих слів є чергова перемога молоді на Number One Cup.