Григорий Козловский поздравил воспитанников Академии "Рух" с триумфом в Европе на Number One Cup

На турнире украинские дети померились спортивными силами со многими европейскими сверстниками

Юные спортсмены футбольного клуба "Рух" (Львов) из команд U-10 и U-11 дебютировали как участники прошедшего в Польше международного турнира Number One Cup.

Самая молодая команда "Рух" U-10 одержала победу в турнире, одержав в финале португальский "Порту" со счетом 2:1. А "Рух" U-11 завоевали серебряную медаль, пропустив всего один мяч в финале матча с португальским "Спортингом" (0:1).

"Такие результаты — это фантастический триумф львовской молодежи на европейском уровне. Это значительное достижение для юных футболистов "Руха", свидетельствующее об их высоком мастерстве и перспективности. А участие в таких турнирах дает им возможность получить ценный опыт, сразиться с сильными соперниками из других стран и продемонстрировать свои таланты на международной арене", — отметил почетный президент и основатель ФК "Рух" Григорий Козловский.

Во время турнира "желто-черные" померялись силами с воспитанниками известных европейских академий и еще раз доказали, как мощно работает Академия "Руха". Так, украинским футболистам удалось одолеть английские "Эвертон", "Барнсли" и "Мидлсбро", ряд польских сборных и сыграть вничью с португальской "Бенфикой".

Григорий Козловский поздравил юных спортсменов с такими фантастическими результатами в турнире и пожелал новых побед в будущем.

"Ребята, клуб гордится каждым из вас! Вы – будущее "Руха" и очень приятно, что вы с детства жаждете побед и прославляете "желто-черных" в Европе. Это только начало вашего большого пути в футболе, и главные ваши победы еще впереди! Успехов вам и вашим тренерам!" — добавил Козловский.

Также Григорий Козловский отметил, что футбольный клуб "Рух" и дальше будет делать все, чтобы его воспитанники достигали самых высоких целей. Прекрасным подтверждением этих слов является очередная победа молодежи на Number One Cup.