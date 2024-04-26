Чергове засідання "Рамштайну" пройде 26 квітня: Зеленський назвав очікування України

За словами Зеленського, йтиметься про те, як швидше подолати труднощі, які виникли за пів року відсутності допомоги від США

У п’ятницю, 26 квітня, пройде 21-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Попереднє засідання відбулося 19 березня на однойменній авіабазі у Німеччині, цього разу зустріч пройде у онлайн-форматі.

Як повідомив представник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, засідання проведуть міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун. Його слова цитує "Укрінформ",

"Попри припущення Росії, що міжнародне співтовариство з часом розколеться і втратить інтерес до суперпідтримки України, все сталося навпаки", — наголосив Райдер.

На підтвердження своїх слів він акцентував на активності деяких країн формату "Рамштайн", а також зусиллях НАТО з посилення оборони. Райдер заявив, що безпека України має значення для безпеки всіх націй західного світу і з цього питання є міжнародний консенсус.

Як анонсував президент України Володимир Зеленський, на засіданні йтиметься про те, як швидше подолати труднощі та проблеми, які накопичилися за пів року відсутності допомоги від США.

"Політично ми вже спрацювали для підтримки. Тепер потрібно, щоб спрацювали і щодо наповнення пакетів необхідною зброєю, і з логістики", — зазначив глава держави, подякувавши всім країнам, які в цей період ухвалили рішення про допомогу Україні.

Нагадаємо, контактну групу "Рамштайн" було створено навесні 2022 року, вона перебуває під контролем Міністерства оборони США. До неї входять понад 50 країн, у рамках "Рамштайну" було створено низку коаліцій сил та засобів для України. Серед них: коаліція повітряних сил, коаліція інтегрованої ППО та ПРО, коаліція артилерії, коаліція бронетанкової техніки та маневреності, коаліція морських здібностей, ІТ-коаліція, коаліція розмінування, коаліція дронів.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у Білому домі розкритикували ідею генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про передачу під керівництво НАТО групи "Рамштайн", яка координує постачання зброї для України. У США проти такого рішення.