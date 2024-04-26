Очередное заседание "Рамштайн" пройдет 26 апреля: Зеленский назвал ожидания Украины

По словам Зеленского, речь пойдет о том, как быстрее преодолеть трудности, возникшие за полгода отсутствия помощи от США

В пятницу, 26 апреля, пройдет 21-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Предыдущее заседание состоялось 19 марта на одноименной авиабазе в Германии, в этот раз встреча пройдет в онлайн-формате.

Как сообщил представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, заседание проведут министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун. Его слова цитирует "Укринформ",

"Несмотря на предположение России, что международное сообщество со временем расколется и потеряет интерес к суперподдержке Украины, все произошло как раз наоборот", — подчеркнул Райдер.

В подтверждение своих слов он акцентировал внимание на активности некоторых стран формата "Рамштайн", а также усилия НАТО по усилению обороны. Райдер заявил, что безопасность Украины имеет значение для безопасности всех наций западного мира, и по этому вопросу есть международный консенсус.

Как анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, речь на заседании будет идти о том, как быстрее преодолеть трудности и проблемы, которые накопились за полгода отсутствия помощи от США.

"Политически мы уже сработали для поддержки. Теперь нужно, чтобы сработали и по наполнению пакетов нужным оружием, и по логистике", — отметил глава государства, поблагодарив все страны, которые в этот период приняли решения о помощи Украине.

Напомним, контактная группа "Рамштайн" была создана весной 2022 года и находится под контролем Министерства обороны США. В нее входят более 50 стран, в рамках "Рамштайна" был создан ряд коалиций сил и средств для Украины. Среди них: коалиция воздушных сил, коалиция интегрированной ПВО и ПРО, коалиция артиллерии, коалиция бронетанковой техники и маневренности, коалиция морских способностей, ИТ-коалиция, коалиция разминирования, коалиция дронов.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Белом доме раскритиковали идею генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о передаче под руководство НАТО группы "Рамштайн", координирующую поставки оружия для Украины. В США против такого решения.