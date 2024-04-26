Посилить ППО України: одна з країн Європи пообіцяла передати ракети для Patriot

Це буде дуже обмежена кількість ракет, адже в арсеналі країна має лише близько 50 одиниць

Іспанія передасть Україні ракети до американських зенітно-ракетних комплексів Patriot. Рішення ухвалено під тиском з боку НАТО та ЄС.

Про це повідомила газета Pais. Видання послалося урядові джерела.

У матеріалі йдеться, що представники НАТО та ЄС вимагали від європейських країн передати Києву американські системи. Однак у Міністерстві оборони Іспанії відмовилися передати Україні батарею, розгорнуту з 2013 року на кордоні Туреччини та Сирії. Влада Іспанії вирішила передати лише невелику кількість ракет для Patriot.

Варто зазначити, що іспанська армія має в своєму розпорядженні три батареї. Кожна з них має відповідні ракетні пускові установки, радар та станцію керування. Куплені вони у Німеччині у 2004 та 2014 роках. Одна з цих батарей розташована у місті Адана (Туреччина). Ще дві — на базі морської піхоти (Валенсія). Одну з батарей використовують для навчання українських та іспанських солдатів.

Свою відмову передавати Україні системи Patriot в Іспанії аргументували тим, що вони є єдиними ефективними у разі ракетної атаки. Проте як компенсацію уряд погодився надати партію ракет. При цьому видання зазначає, що це буде дуже обмежена кількість, оскільки іспанський військовий резерв становить близько 50 одиниць, а перехоплювачі дуже дорогі.

Гостра потреба України у протиповітряній обороні зросла після поновлення Росією ударів по енергетичних об’єктах. Президент Володимир Зеленський заявляв, що для повного закриття неба України від російських дронів та ракет необхідно 25 систем Patriot.

Німеччина вже пообіцяла допомогти Україні у пошуку систем ППО. Зокрема, було ухвалено рішення про передачу додаткової системи Patriot.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна вже знайшла у світі 100 вільних систем Patriot, але насамперед хоче домогтися отримання 7 із них.

У Греції також згодні передати ЗРК Patriot Україні. Однак натомість їм потрібні деякі гарантії від США. Водночас Дмитро Кулеба розповів, що купити американську ЗРК готові Нідерланди та інші країни.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна сподівається отримати "запасну" систему Patriot від США. Глава МЗС Дмірій Кулеба озвучив подробиці.