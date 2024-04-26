Можуть застосувати тактику "тисячі боїв": експерт розповів, чи почне Росія наступ на Сумщину

РФ намагається спровокувати паніку серед місцевого населення

Ситуація, що розгортається зараз у Сумській області, є результатом вдалої інформаційно-психологічної операції з боку Росії. Таким чином росіяни намагаються відтягти наші сили оборони з найгарячіших напрямків для укріплення північних областей.

Про це в коментарі для матеріалу "Телеграфа" "В Сумах готуються до наступу РФ. Військові розповіли, чи виправдана паніка місцевих, та хто її провокує" розповів військовий аналітик Дмитро Снєгирьов. За його словами, метою ворога у розповсюдженні панічних настроїв у населення є навіювання недовіри до центральної влади та військових, створення атмосфери хаосу з подальшим відтоком громадян в інші регіони і перевантаженням соціальних систем.

"Цілком можливо, розмовами все не обмежиться й окупанти підуть на імітацію живого наступу за тактикою "тисячі боїв": завдадуть одночасних ударів на декількох напрямках для блокування можливості передислокації ЗСУ і відволікання уваги від основного напрямку російського наступу. Наразі ні розвідки західних країн, ані ГУР МОУ не повідомляли про фіксування накопичення оперативних резервів країни-окупанта, що могло б свідчити про формування континенту для наступу. Нема ані передислокації особового складу і важкої бронетехніки, ані розгортання польових госпіталів", — підкреслив аналітик.

Водночас Снєгирьов зазначив, що навіть якщо росіяни дійсно почнуть серйозну підготовку до наступу на північ, їхні дії не зможуть залишитись непоміченими і отримають адекватну відповідь. Крім того, за його словами, на цьому напрямку активно зводять додаткові фортифікаційні споруди та продовжують мінувати місцевість для унеможливлення прориву кордону.

Нагадаємо, на Сумщині державна прикордонна служба України вступила у бій з російською диверсійно-розвідувальною групою, яка напочатку квітня вже намагалась пройти кордон. В результаті ворог був вимушений відступити.