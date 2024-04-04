У США проти передачі "Рамштайну" під керівництво НАТО — подробиці від The Hill

Міністри закордонних справ країн Альянсу обговорять цю пропозицію в Брюсселі цього тижня

У Білому домі розкритикували ідею генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про передачу під керівництво НАТО групи "Рамштайн", яка координує постачання зброї для України. У США проти такого рішення.

Сумнів із цього приводу висловив радник у зв’язках із національною безпекою Білого дому Джон Кірбі 3 квітня. Подробиці повідомляє The Hill.

"Вона (група "Рамштайн" — ред.,) більше, ніж НАТО. Це близько 50 країн по всьому світу, в тому числі в Індо-Тихоокеанському регіоні, і їх об’єднало американське лідерство..." прикладом того, як президент Байден справді пожвавив наше лідерство на світовій арені, щоб об’єднати країни для цієї мети", — заявив Кірбі.

Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять пропозицію щодо групи "Рамштайн" у Брюсселі цього тижня з метою досягнення консенсусу до липневого саміту у Вашингтоні, присвяченого 75-річчю НАТО.

The Hill пише, що напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував Альянсу вивчити можливість очолити групу "Рамштайн" із планом забезпечення п’ятирічного пакету військової допомоги для України на суму до 100 мільярдів доларів. Це розглядається як спроба захиститися від розбіжностей щодо допомоги Україні у США. У Європі також побоюються, що колишній американський лідер Дональд Трамп може припинити підтримку Києва та НАТО, якщо вдасться перемогти на виборах.

Нагадаємо, що українську оборонну контактну групу "Рамштайн" було створено навесні 2022 року і перебуває під контролем Міністерства оборони США.

Членами групи є понад 50 країн, а в її рамках було створено низку коаліцій сил та коштів для України. Серед них: коаліція повітряних сил, коаліція інтегрованої ППО та ПРО, коаліція артилерії, коаліція бронетанкової техніки та маневреності, коаліція морських здібностей, ІТ-коаліція, коаліція розмінування, коаліція дронів.

Раніше "Телеграф" запитував у військового аналітика Дмитра Снєгірьова, чи збереже НАТО свою оборонну спроможність у разі виходу з Альянсу США та як цей крок вплине на імідж американців на континенті.