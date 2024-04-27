"Кожен може наблизити момент перемоги": в Україні створюють посібник для партизанів (відео)

Перший ролик вже оприлюднено

Кожен українець на окупованих територіях може допомогти наблизити перемогу. Центр національного опору (ЦНС) запускає серію відео, де покаже, як саме це можна зробити.

Про це повідомляє пресслужба ЦНС. Також відомство вже створило перший ролик, який, по суті, є анонсом повної серії.

"Поразка Росії – це питання, яке вже вирішено світом, питання лише часу. Кожен може наблизити момент перемоги й долучитись до спротиву! Не важливо вчитель чи акторка, спортсмен чи пенсіонер – будь на своєму місці й допомогай нищити ворога", — сказано в підпису до відео.

ЦНС також закликає продовжувати інформувати про місця скупчення ворожих сил та техніки, а також запевняє, що ракет для цього вистачить.

У ролику показано кілька людей у різних окупованих населених пунктах на сході та півдні України, а також те, як вони можуть чинити опір, саботуючи дії окупантів.

Як повідомлялося раніше, українські художники та бійці Руху опору ССО створили календар "Третій рік повномасштабного опору". Він присвячений героїзму українського народу у боротьбі з російським агресором.