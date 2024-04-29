Україна обмежила виконання Конвенції ЄС про права людини: про що саме йде мова

Обмеження повʼязані з військовою агресією Росії

Через російську збройну агресію Україна зняла з себе зобов'язання у дотриманні декількох статей Європейської конвенції з прав людини та основних свобод (ЄКПЛ). Відповідне рішення наша держава вже повідомила секретаріату Ради Європи.

Про це йдеться у запиті України з цього приводу на сторінці щодо дії ЄКПЛ на сайті Ради Європи, а також у документах від уряду України. Зазначається, що сама ЄКПЛ дає державам-членам право заявили про аргументоване відхилення від виконання окремих зобов’язань через особливі обставити, у тому числі через військову агресію

У разі порушення прав Україна, як держава-член Ради Європи, якщо не повідомила про зміну порядку їхньої дії, може отримати позов до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі.

У листі від 4 квітня 2024 року, про який стало відомо нещодавно, Україна повідомила Страсбург, що надалі на її територію не поширюватимуться зобов’язання українського уряду щодо дотримання статей 8 (право на повагу до приватного та сімейного життя), 10 (свобода слова) та 11 (свобода зібрань та об’єднань), стаття 2 протоколу 4 (право на вільне переміщення людей), а також три статті з першого протоколу – №1 (захист приватної власності), №2 (право на освіту), №3 (право на свободу виборів).

Зауважимо, що й раніше Україна повідомляла про можливе обмеження певних прав громадян через російську агресію. Тоді у 2015 році наша держава призупинила свої зобов’язання щодо дотримання деяких статей ЄКПЛ через антитерористичну операцію у Донецькій та Луганській областях. У лютому 2022 року, з початком повномасштабного вторгнення РФ, Київ передав до Страсбурга значний перелік таких відхилень.

Водночас у комунікації від 4 квітня 2024 Року Україна повідомила що відновлює свої зобов’язання щодо дотримання окремих прав людини. Але відхилення не будуть стосуватися заборони дискримінації, обмеження політичної активності іноземців, права на відшкодування, свободи совісті та деяких аспектів примусової роботи. За офіційним повідомленням, раніше ці зобов’язання також були призупинені.

Проте можливі обмеження щодо захисту приватної власності, права на освіту та право на свободу виборів є новими – їх не було щонайменше у початковому повідомленні Києва від 2022 року.

Раніше "Телеграф" писав, що у новому законі про мобілізації є норма про заборону керування автомобілем для ухилянтів. На думку юристів, через це чимало громадян могли б подавати позови до Європейського суду з прав людини.