Признание непригодным и отсрочка от мобилизации: кто и как принимает решение

Пригодность военнообязанного устанавливают ВЛК, а отстрочку дают уже в ТЦК

Если военнообязанный не взял с собой в ТЦК все необходимые документы, то ему могут не дать отстрочку. В то же время "коммисовать" могут и без них.

Об этом "Телеграфу" рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью "Не забудьте эти документы: что нужно взять в ТЦК для получения брони и отсрочки".

Военный объяснил, что "комиссование", то есть признание непригодным к военной службе по состоянию здоровья, и отсрочку нужно различать. Пригодность устанавливают ВЛК, в состав которых входят гражданские врачи, не имеющие никакого отношения к ТЦК и СП. У них есть доступ к Helsi и всю информацию они берут оттуда. Также они осматривают и опрашивают военнообязанных.

"В то же время предоставление отсрочек – это компетенция ТЦК. Если гражданин не принесет документы, подтверждающие его право на отсрочку, если он не скажет об этом в ТЦК, то понятно, что мы не сможем ее оформить", — отметил он.

Напомним, ранее мы писали о том, какие обязанности появятся у военнообязанных в конце мая. Новый закон о мобилизации в частности гласит о том, что украинцы должны будут предоставлять ВСУ свое имущество, а также носить с собой всегда военно-учетные документы. Детальнее об этом, вы можете прочитать, перейдя по ссылке.