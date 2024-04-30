Кому точно треба оновити дані в ТЦК: адвокат відповіла на 12 запитань "А якщо..."

Важлива інформація для чоловіків та деяких жінок

Новий закон про мобілізацію зобов’язує оновити дані в ТЦК протягом 60 днів з дня набрання чинності. Це потрібно зробити тим громадянам України, які перебувають на військовому обліку.

Адвокатка Дар’я Тарасенко склала перелік категорій громадян, яким потрібно оновити дані до 18 липня 2024 року. Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі.

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"Почнемо з формулювання в Законі: "громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані", ― написала Тарасенко.

Це означає, що протягом 60 днів з моменту набрання чинності нового закону про мобілізацію оновити свої дані повинні такі категорії населення:

військовозобов’язані чоловіки та жінки;

призовники;

студенти (за винятком тих, які були виключені з військового обліку);

громадяни з відстрочкою;

ті люди, які вже були у ТЦК після початку повномасштабної війни;

громадяни, які оновлювали дані до прийняття нового закону;

ті, які не отримали повістку;

чоловіки, які проживають за кордоном.

Стосовно останньої категорії, то адвокатка пояснює, що є виключення. Обов’язку оновлювати свої дані немає у тих, хто був знятий з військового обліку через від’їзд до іншої країни на ПМЖ. Але для них потім буде розроблена інша процедура.

Військовослужбовці ЗСУ не повинні оновлювати свої дані. Також такого обов’язку немає у тих, хто був знятий з військового обліку без вимоги знову на нього стати.

Раніше "Телеграф" писав, як оновити дані в ТЦК українцям, які зараз перебувають за кордоном. Є три способи.

Під час оновлення даних важливо взяти з собою певні документи. Їхній перелік залежить від категорії, до якої належить громадянин.

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