Не тільки незаконне збагачення: експосадовець Міноборони отримав ще одну підозру від ДБР

Це вже друга підозра у колишнього посадовця

Колишній начальник Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики ЗСУ отримав ще одну підозру від Державного бюро розслідувань (ДБР). Його викрили на внесенні недостовірних данних у декларацію.

Про це інформує ДБР. Варто зазначити, що ДБР не називає ім'я підозрюваного, але, за даними ЗМІ, йдеться про Олександра Козловського.

Зазначається, що підозрюваний вніс до щорічної декларації особи, уповноваженої на функції держави за 2022 рік недостовірні дані про наявні у нього та членів його родини активи у розмірі 2 млн гривень. Тож ДБР додатково повідомила йому про підозру в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави. Відповідальність передбачена ч. 1 ст. 366-2 Кримінального Кодексу України.

Згідно з ККУ, санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або обмеження волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, у ході слідчих дій було встановлено, що чиновник у 2022-2023 роках набув необґрунтованих активів на суму майже 58 млн грн. Зокрема йдеться про автомобіль, квартиру в Києві, 53 земельні ділянки на території України та інше майно.

Ба більше, підконтрольні посадовцю підприємства придбали склад площею 2000 м2 та єдиний майновий комплекс експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

У березні 2024 року до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 30 млн грн.

Раніше "Телеграф" писав, що заступнику начальника Дніпровського районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області – начальнику відділу кримінальної поліції повідомили про підозру у незаконному збагаченні. За два роки на посаді він отримав активів більше ніж на 14 млн гривень.