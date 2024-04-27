Чиновник, який наїхав на людей у Броварах, отримав підозру: в якому стані постраждалі і що про подію говорять місцеві

Українці не вірять у справедливе покарання для винуватця аварії

Очільнику Броварської РДА Володимиру Майбоженко, який збив людей у Броварах, вручили підозру за скоєння ДТП. Постраждалі, як і раніше, перебувають у лікарні, двоє у тяжкому стані.

Про стан потерпілих повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко. За інформацією Офісу Генпрокурора, до Шевченківського районного суду Києва направлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Серед постраждалих двоє чоловіків 29 та 26 років, обидва перебувають у тяжкому стані.

"В обох — множинні переломи та забиття, а також струс і закриті черепно-мозкові травми", — повідомив Руслан Кравченко.

Також чиновник збив дівчинку 2,5 років та її 32-річну маму. За словами лікарів, їх травми та стан середнього ступеня тяжкості.

"У дитини перелом плеча, рана носа та підшкірна гематома потиличної ділянки голови. У її мами: струс, переломи та травма грудної клітки. Продовжую особисто контролювати процес надання медичної допомоги потерпілим", — резюмував голова Київської ОДА.

Жителі Броварів переживають, що чиновник може не понести справедливе покарання. Українці вимагають, щоб у Майбоженка відібрали автомобіль і віддали його на ЗСУ, а також довічно позбавили прав водія. За словами місцевих жителів, це перша подібна ДТП у Броварах, де чиновник наїхав на людей.

"Не буде йому нічого. Знімуть (з посади — ред.), трошки заплатить і все. Мені людей тільки шкода", — сказала мешканка Броварів.

Нагадаємо, що аварія сталася увечері 26 квітня у центрі Броварів. Володимир Майбоженко не зупинився на світлофорі, вилетів на тротуар та збив чотирьох людей. У його крові виявили 2,31 проміле алкоголю, що у 10 разів більше за норму. Правоохоронці затримали чиновника на місці та завели кримінальну справу за фактом наїзду на пішоходів.

Також "Телеграф" розповідав про те, чим відомий Володимир Майбоженко. На початку політичної кар’єри він потрапив у скандал за участю партій "Батьківщина" та "Партії регіонів".