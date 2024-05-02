НЛО, шпигунський дрон чи секретний літак? Над США помітили величезний літаючий об’єкт, фото сполохало мережу

Об’єкт відлетів у бік Мексиканської затоки

У США неподалік авіабази Еглін (Флорида) був помічений невпізнаний літаючий об’єкт. Невідомий апарат потрапив на знімки очевидців.

Спочатку знімками поділилася користувачка мережі Anthro Aerospace. За її словами, цей об’єкт був розміром із транспортний літак C-130, який досягає в довжину 30 метрів і має розмах крил у 40 метрів.

"Він рухався разом із С-130 (яким би швидким він не був), а потім полетів у небо над Мексиканською затокою", — повідомила вона.

Користувачі мережі після цього почали жартувати про те, що це було НЛО, експериментальний літак нацистської Німеччини Ho-229 або великий птах. Інші ж почали серйозно замислюватися про те, чи це не був якийсь китайський дрон.

Втім, фанат авіації CinderFella зазначив, що Університет Маямі за підтримки NASA вже багато років веде розробки новітнього літаючого апарату за системою двоспрямованого крила. Роботи над цим літаком розпочалися ще у 2012 році, проте жодного функціонального прототипу показано так і не було. Оскільки Маямі знаходиться у Флориді, він підкреслив, що було б логічно, якщо випробування апарату будуть проводити на авіабазі Еглін.

Попри це, нині немає жодних підтверджень того, що побачений об’єкт справді був найновішим американським літаком, як немає припущень про те, які в нього характеристики та які функції він має виконувати.

Як повідомлялося раніше, жителі низки областей України в ніч на 1 травня побачили в небі яскравий спалах, який на кілька миттєвостей висвітлив небо. За попередньою інформацією, подія не була пов’язана з бойовими діями.