Оборонні споруди вже добудовують у 5 областях: подробиці від Міноборони

Наші воїни готові до будь-якого розвитку подій

Росіяни, користуючись ослабленням позицій ЗСУ через брак озброєнь, веде чергові наступальні дії, а також збирає сили для нових ударів. В Україні будують оборонні споруди й їх зведення добігає кінця у п’яти областях.

"Сумська, Запорізька, Донецька, Херсонська та Харківська області: одразу на п’яти напрямках будівництво оборонних фортифікацій підходить до завершення", — повідомили у Міністерстві оборони України.

Відомство опублікувало відео з будівництва фортифікаційних споруд. Все виглядає дуже ґрунтовно.

Варто зазначити, що в Донецькій області росіяни щосили намагаються просунутися і захопити нові території. Вони прагнуть зробити це до інавгурації свого диктатора Володимира Путіна (7 травня), або до дня перемоги (9 травня). Однак очевидно, що до цих дат нічого не вийде.

Водночас командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк підтвердив, що росіяни будують плани захоплення двох українських міст — Харкова та Сум. Він додав, що "ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які вони мають". Також у планах загарбників повна окупація Запорізької області до кінця року.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибіцький підтвердив, що росіяни можуть готувати наступальні дії у районі Харківської та Сумської областей. Однак у них мало сил навіть для наступу, не говорячи вже про захоплення великих обласних центрів.