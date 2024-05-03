Оборонные сооружения уже достраивают в 5 областях: подробности от Минобороны

Наши воины готовы к любому развитию событий

Россияне, пользуясь ослаблением позиций ВСУ из-за нехватки вооружений, ведет очередные наступательные действия, а также копит силы для новых ударов. В Украине строят оборонные сооружения и их возведение подходит к концу в пяти областях.

"Сумская, Запорожская, Донецкая, Херсонская и Харьковская области: сразу на пяти направлениях строительство оборонных фортификаций подходит к завершению", — сообщили в Министерстве обороны Украины.

Ведомство опубликовало видео со строительством фортификационных сооружений. Все выглядит очень основательно.

Стоит отметить, что в Донецкой области россияне изо всех сил пытаются продвинуться и захватить новые территории. Они стремятся сделать это к инаугурации своего диктатора Владимира Путина (7 мая), либо к "дню победы" (9 мая). Однако очевидно, что до этих дат у них ничего не получится.

Вместе с тем, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк подтвердил, что россияне строят планы захвата двух украинских городов — Харькова и Сум. Он добавил, что "мы не знаем, насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать теми силами, которые они располагают". Также в планах захватчиков полная оккупация Запорожской области до конца года.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий подтвердил, что россияне могут готовить наступательные действия в районе Харьковской и Сумской областей. Однако у них мало сил даже для наступления, не говоря уже о захвате крупных областных центров.