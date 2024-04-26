Пошкодження значні: ГУР атакувало електронні ресурси керівної партії Росії

Не працюють також домени ER.RU та edinros

У п'ятницю, 26 квітня, електронні ресурси керівної партії "Єдина Росія" частково перестали працювати. Причиною послугувала кібератака фахівців Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Під ударом перебувають сервери та сайти партії, а також домени ER.RU та edinros. Про це пише "Радіо Свобода", посилаючись на джерело.

У ГУР зазначили, що наразі частина електронних ресурсів не працює, попри заяви "Єдиної Росії" про те, що "робота критично важливої цифрової інфраструктури підтримується".

Зауважимо, що у п'ятницю керівна партія заявила про масштабну DDoS-атаку на всі свої електронні сервіси, пов’язавши її з проведенням акції "Диктант перемоги", запланованої на 26 квітня.

Нагадаємо, ГУР знищили російський багатоцільний гелікоптер Ка-32 на московському міжнародному аеродромі Остафьєво, який знаходиться у розпорядження оборонного відомства Росії. Він виконував завдання забезпечення логістичних потреб та евакуаційних операцій.

Раніше "Телеграф" писав, що глава ГУР Кирило Буданов пояснив, чому завершення війни не гарантує безпеки.