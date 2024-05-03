Накупив смарагдів та люксових авто: ексгенералу СБУ, який втік, озвучено нову підозру

Він покинув територію України ще влітку 2022 року

У п’ятницю, 3 травня, Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру у незаконному збагаченні ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України (СБУ). Йдеться про втікача Андрія Наумова, якого у кінці грудня 2023 року випустили з сербської в’язниці.

Перебуваючи на керівних посадах, він набув активів на загальну суму у 32,7 млн грн, та придбав два розкішні автомобілі Toyota Land Cruiser 200 (2,3 млн грн) та BMW X6 xDrive40d (€116 000), які зареєстровані на дружину та її батька. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"У взаємодії з Нацагентством з питань запобігання корупції та Офісом Генпрокурора Бюро виявило у колишнього посадовця Служби набуття необґрунтованих активів на загальну суму 32,7 млн грн", ― йдеться у повідомленні.

Крім автомобілів, у власності Наумова виявили ще два смарагди. Вартість кожного складає понад 6500 євро.

У ДБР нагадали, що раніше Наумову вже повідомляли підозри по ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 ККУ. Йдеться про зловживання службовим становищем та заволодіння, розтрату чи привласнення майна через зловживання.

Йому також вручили підозру в шахрайському заволодінні сумою у понад 3,2 млн гривень. Йдеться про період з 2019 по 2021 роки, коли Наумов був керівником державного підприємства. Він оголошений у міжнародний розшук.

Нагадаємо, Андрій Наумов втік з України ще у червні 2022 року. У липні його затримали, коли він з Сербії хотів поїхати у Північну Македонію.

Наумова звинуватили у відмиванні грошей та засудили до року в’язниці, але відмовились екстрадувати в Україну. Сербська влада послалась на необхідність захисту життя Наумова. Ніби він може стати об’єктом політичних переслідувань.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ДБР вручила підозру ексначальнику Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики ЗСУ. Це вже не перша підозра, вручена особі від Бюро.