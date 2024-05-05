"Ми постараємося...": Макрон сказав, про що поговорить із Сі Цзіньпіном у Парижі

Олімпійське перемир’я має послужити посланням до світу

На зустрічі президент Франції Емманюеля Макрона та голови КНР Сі Цзіньпіна, яка пройде у Франції, обговорюватимуть "олімпійське перемир’я" в Україні. Зустріч відбудеться вже наступного тижня.

Французький лідер вважає, що воно має бути посланням усьому світу. Про це Макрон сказав в інтерв’ю La Tribune.

"Олімпійське перемир’я має послужити посланням до світу. Це одна з тем, яку я обговорюватиму з головою КНР у понеділок і вівторок", — сказав Макрон.

Його також запитали, чи входить Україна до театрів воєнних дій, про які він говорив.

"Ми постараємося домогтися його для всіх театрів воєнних дій", - зазначив президент Франції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що голова КНР Сі Цзіньпін здійснить перший за п’ять років візит до Європи. Офіційно оголошено, що він зустрінеться з Емманюелем Макроном.

ЗМІ пишуть, що французький лідер хоче змусити Сі вплинути на Росію через війну проти України. Водночас він хоче переконати його знизити торговий дисбаланс у відносинах з Європейським Союзом.