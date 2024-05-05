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"Мы постараемся...": Макрон сказал, о чем поговорит с Си Цзиньпином в Париже

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Автор
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Олимпийское перемирие должно послужить посланием миру

На встрече президент Франции Эмманюэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина, которая пройдет во Франции, будут обсуждать "олимпийское перемирие" в Украине. Встреча состоится уже на следующей неделе.

Французский лидер считает, что оно должно послужить посланием всему миру. Об этом Макрон сказал в интервью La Tribune.

"Олимпийское перемирие должно послужить посланием миру. Это одна из тем, которую я буду обсуждать с председателем КНР в понедельник и вторник", — сказал Макрон.

Его также спросили, входит ли Украина в число театров военных действий, о которых он говорил.

"Мы постараемся добиться его для всех театров военных действий", — отметил президент Франции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что председатель КНР Си Цзиньпин совершит первый за пять лет визит в Европу. Официально объявлено, что он встретится с Эмманюэлем Макроном.

СМИ пишут, что французский лидер хочет заставить Си повлиять на Россию из-за войны против Украины. В то же время он хочет убедить его снизить торговый дисбаланс в отношениях с Европейским Союзом.

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#Эммануэль Макрон