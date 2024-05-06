Кулеба розповів, що треба для збереження миру в Європі та перемоги над Росією

Жодна країна не може допомогти Україні та захистити Європу самотужки

У понеділок, 6 травня, відбувся Форум оборонної промисловості ЄС-Україна. Під час якого глава Міністерства закордони справ України (МЗС) Дмитро Кулеба заявив, що є три складові, від яких залежить успіх розвитку європейської оборонної промисловості.

Про це йдеться на сайті МЗС. За його словами, зупинити диктатури Росії можна лише за допомогою переважаючої оборонної потужності завдяки спільному нарощуванню оборонної промисловості.

"Якщо ми хочемо зберегти мир у Європі, ми маємо перейти до європейської економіки й промисловості воєнного часу. Лише так ми можемо стримати агресію Росії, продемонструвавши, що Європа має засоби для самозахисту. Спільний оборонно-промисловий простір допоможе подолати наявні проблеми", — сказав Кулеба.

На його думку, є три основні складові, які впливають на усіх його розвитку.

Перша складова — це створення спільного оборонно-промислового простору в рамках ЄС, а також країн-партнерів і країн-кандидатів.

На думку Кулеби, проблеми, які виникають через використання різних видів зброї та боєприпасів може вирішити спільний оборонно-промисловий простір.

Друга складова – це довгострокове планування, контракти та закупівлі.

Міністр зауважив, що важливий крок у цьому напрямку стратегія ЄС вже зробила, тому "ми очікуємо її швидкої практичної імплементації на національному та міжурядовому рівнях".

Третя складова — посилення співпраці між оборонними галузями України та ЄС.

"Сьогодні Україна є європейським центром оборонної промисловості. Багато урядів і компаній вже співпрацюють зі своїми українськими колегами, і вигоди від цього величезні. Кожен євро, інвестований у здатність України виробляти більше озброєнь, генерує вигідні безпекові та фінансові дивіденди для європейських партнерів", — сказав Кулеба.

На його думку, вже зроблено багато сміливих кроків задля пробудження Європи та перетворення її на справжнього глобального гравця. Проте міністр акцентував, що необхідно зробити ще більше кроків, аби уможливити перемогу України над російською агресією та довготривалий, добре захищений мир у всій Європі.

Раніше "Телеграф" писав, що представник ЄС Жозеп Боррель виступив з тривожною заявою. За його словами, загроза Росії для країн ЄС — реальна.