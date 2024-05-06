Кулеба рассказал, что нужно для сохранения мира в Европе и победы над Россией

Ни одна страна не может помочь Украине и защитить Европу своими силами

В понедельник, 6 мая, прошел Форум оборонной промышленности ЕС-Украина. Во время которого глава Министерства иностранных дел Украины (МИД) Дмитрий Кулеба заявил, что есть три составляющие, от которых зависит успех развития европейской оборонной промышленности.

Об этом идет речь на сайте МИД. По его словам, остановить диктатуру России можно только посредством преобладающей оборонной мощи благодаря совместному наращиванию оборонной промышленности.

"Если мы хотим сохранить мир в Европе, мы должны перейти к европейской экономике и промышленности военного времени. Только так мы можем сдержать агрессию России, продемонстрировав, что у Европы есть средства для самозащиты. Совместное оборонно-промышленное пространство поможет преодолеть имеющиеся проблемы", — сказал Кулеба.

По его мнению, есть три основных составляющих, которые влияют на его развитие.

Первая составляющая – это создание общего оборонно-промышленного пространства в рамках ЕС, а также стран-партнеров и стран-кандидатов.

По мнению Кулебы, проблемы, возникающие из-за использования различных видов оружия и боеприпасов, может решить общее оборонно-промышленное пространство.

Вторая составляющая – это долгосрочное планирование, контракты и закупки.

Министр отметил, что важный шаг в этом направлении стратегия ЕС уже сделала, поэтому "мы ожидаем ее скорейшую практическую имплементацию на национальном и межправительственном уровнях".

Третья составляющая – усиление сотрудничества между оборонными отраслями Украины и ЕС.

"Сегодня Украина является европейским центром оборонной промышленности. Многие правительства и компании уже сотрудничают со своими украинскими коллегами, и выгода от этого огромная. Каждый евро, инвестированный в способность Украины производить больше вооружений, генерирует выгодные безопасности и финансовые дивиденды для европейских партнеров", — сказал Кулеба.

По его мнению, уже сделано много смелых шагов для пробуждения Европы и превращения ее в настоящего глобального игрока. Однако министр акцентировал, что необходимо сделать еще больше шагов, чтобы сделать победу Украины над российской агрессией и долговременный, хорошо защищенный мир во всей Европе.

Ранее "Телеграф" писал, что представитель ЕС Жозеп Боррель выступил с тревожным заявлением. По его словам, угроза России для стран ЕС реальна.