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Деякі західні країни проігнорують інавгурацію Путіна: хто вже відмовився

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Дипломати деяких держав вже зробили гучні заяви Новина оновлена 05 травня 2024, 18:49
Дипломати деяких держав вже зробили гучні заяви. Фото reuters.com

ЄС офіційно не робив заяву, проте деякі країни Союзу вже чітко висловились

Низка західних країн вже повідомили, що не відправлять своїх представників на "інавгурацію" Володимира Путіна 7 травня 2024 року. Це Велика Британія, Канада, Чехія, Литва, Латвія та Естонія.

Про це стало відомо з повідомлення журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка та офіційних заяв Міністерств закордонних справ перерахованих країн. Євросоюз досі не зробив офіційну заяву стосовно "інавгурації" російського диктатора.

Зазначимо, раніше Чехія відкликала свого посла в Росії Вітезслава Півоньку. Це рішення прокоментував міністр закордонних справ країни Ян Ліпавський.

"Нинішні відносини між Чехією і Росією не відповідають тому, що представник нашого посольства повинен бути присутнім на інавгурації російського президента у вівторок", — сказав Ліпавський.

Нагадаємо, вибори президента Росії пройшли 17 березня 2024 року. Вже на наступний день друзі Путіна привітали його з перемогою, хоча офіційні результати були ще невідомими.

Після підрахунку всіх бюлетенів стало відомо, ніби кремлівський диктатор набрав 87,28%. Жоден з його опонентів не перетнув позначку у 5%.

Захід не визнав перемогу Путіна. Прем’єр Угорщини Віктор Орбан став єдиною офіційною особою з НАТО та ЄС, хто привітав диктатора з "перемогою".

Раніше "Телеграф" писав, чому G7 не визнає легітимність Путіна. Своєю думкою поділився директор Інституту світової політики Євген Магда.

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#Росія #Володимир Путін #Інавгурація