Деякі західні країни проігнорують інавгурацію Путіна: хто вже відмовився

ЄС офіційно не робив заяву, проте деякі країни Союзу вже чітко висловились

Низка західних країн вже повідомили, що не відправлять своїх представників на "інавгурацію" Володимира Путіна 7 травня 2024 року. Це Велика Британія, Канада, Чехія, Литва, Латвія та Естонія.

Про це стало відомо з повідомлення журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка та офіційних заяв Міністерств закордонних справ перерахованих країн. Євросоюз досі не зробив офіційну заяву стосовно "інавгурації" російського диктатора.

Зазначимо, раніше Чехія відкликала свого посла в Росії Вітезслава Півоньку. Це рішення прокоментував міністр закордонних справ країни Ян Ліпавський.

"Нинішні відносини між Чехією і Росією не відповідають тому, що представник нашого посольства повинен бути присутнім на інавгурації російського президента у вівторок", — сказав Ліпавський.

Нагадаємо, вибори президента Росії пройшли 17 березня 2024 року. Вже на наступний день друзі Путіна привітали його з перемогою, хоча офіційні результати були ще невідомими.

Після підрахунку всіх бюлетенів стало відомо, ніби кремлівський диктатор набрав 87,28%. Жоден з його опонентів не перетнув позначку у 5%.

Захід не визнав перемогу Путіна. Прем’єр Угорщини Віктор Орбан став єдиною офіційною особою з НАТО та ЄС, хто привітав диктатора з "перемогою".

Раніше "Телеграф" писав, чому G7 не визнає легітимність Путіна. Своєю думкою поділився директор Інституту світової політики Євген Магда.