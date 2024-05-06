За кордоном відновили видачу готових українських паспортів, але з умовами: у ДП "Документ" розповіли подробиці

Правила запровадили, щоб не перевантажувати систему

Закордонні підрозділи паспортного сервісу ДП Документ, після призупинення видачі документів українцям за кордоном, повідомили про те, що відновляють надання послуг. Щоправда, поки у тестовому режимі.

Відповідне повідомлення з’явилося на офіційному сайті ДП "Документ". Згідно з об’явою, існує певний перелік умов та обмежень.

"Для попередження і недопущення перевантаженості системи та повторних технічних збоїв, видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання SMS повідомлення про готовність паспортів для видачі", — йдеться в повідомленні.

Людей, які чекають на видачу документів, просять дотримуватися певних правил. Зазначається, що це робиться для того, аби не перевантажувати систему.

Щоб отримати готові документи, необхідно:

мати SMS про готовність паспорта — (отриманих після 25 квітня);

пред’явити документ, що посвідчує особу заявника (в т. ч. е-паспорт у додатку "ДІЯ");

пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані.

Адреси сервісних центрів

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що після ухвалення закону про мобілізацію, українським дипломатичним установам за кордоном заборонили надавати консульські послуги громадянам України чоловічої статі. Невдовзі після цього, голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба виступив із заявою. Він повідомив, що наразі напрацьовується справедливий механізм роботи таки установ.