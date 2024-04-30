Українці у Польщі можуть отримати "сірий" паспорт: що таке TZTC

Заповнити анкету на отримання паспорта можна легко завдяки інструкції на урядовому сайті

Після того, як МЗС України заявило про обмеження надання консульських послуг для чоловіків віком від 18 до 60 років, які проживають за кордоном, багатьох українців почало цікавити питання альтернативи українському паспорту. Одним з таких документів виявився "сірий" паспорт, який у тому чи іншому вигляді існує у деяких країнах.

"Телеграф" розповідає про "сірий" паспорт, який можна отримати у Польщі. У цій країні такий документ називають Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca (TZTC). Його видають органи прикордонної служби іноземцям, які подали заяву про надання міжнародного захисту.

TZTC підтверджує особу іноземця під час перебування на території Польщі протягом усього терміну його дії. Також документ дає право іноземцю та його неповнолітнім дітям, зазначеним у документі, легально перебувати у країні до остаточного вирішення питання надання їм міжнародного захисту.

Про те, як заповнити анкету на отримання TZTC, можна дізнатися на офіційному урядовому сайті. Там же є вже заповнений зразок, щоб заявник міг бачити, як заява має виглядати у готовому вигляді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у новому законі про мобілізацію хочуть запровадити обмеження на надання консульської допомоги українцям за кордоном без наявності військово-облікових документів.