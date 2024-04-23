Українцям призупинили видачу документів за кордоном: адвокат пояснила велику проблему, б'є на сполох

Через такі дії МЗС виникло замкнуте коло

Рішення Міністерства закордонних справ щодо припинення надання консульських послуг громадянам України чоловічої статі у віці від 18 до 60 років за кордоном, на думку адвокатів, є обурливими. Адже жодної альтернативи не пропонується, як і умов, виконання яких дозволило б отримати послуги.

Про це у Facebook написала адвокат Дарʼя Тарасенко. Вона також закликала омбудсмена Дмитра Лубінця не залишатись осторонь та відреагувати на цю ситуацію.

"Вважаю таке рішення обурливим. Закон, в очікуванні якого ці процеси поставлені на паузу, набере чинності лише 18 травня. Відповідні підзаконні нормативно-правові акти також не прийняті. Жодних умов, які мають виконати чоловіки для отримання консульської послуги, не пропонується. Сподіваюсь, Уповноважений ВР з прав людини відреагує на ситуацію", — зазначила вона.

Тарасенко зауважила, що чоловіки (навіть ті, хто мають військоов-облікові документи та оформлену вдстрочку) не зможуть замовити закордонні паспорти, стати на консульський облік, оформити довіреність чи заповіт, зареєструвати народження дитини за кордоном тощо. Винятком, як відомо, є лише оформлення документів для повернення в Україну.

Ба більше, виконати обов'язок стати на військовий облік за кордоном чоловіки тепер також не можуть. Адже для цього спочатку треба стати на консульський облік, а це — консульська послуга, яка на паузі. Як пише адвокатка, це — замкнуте коло.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, чоловіки віком від 18 до 60 років могли отримати консульські послуги лише у разі надання військово-облікових документів, проте повісток там не видаватимуть.