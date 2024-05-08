Говорить лише про одне: у США відреагували на російський замах на Зеленського

США підтримують контакти з Україною щодо цього питання

У США відреагували на інформацію про те, що Росія готувала план щодо вбивства низки ключових осіб України. Серед потенційних жертв були президент Володимир Зеленський, голова ГУР Кирило Буданов та голова СБУ Василь Малюк.

За словами речника Державного департаменту США Метью Міллера, це говорить лише про аморальність російського диктатора Володимира Путіна. Про це він розповів під час брифінгу.

"Очевидно, що це говорить лише про аморальність, яку ми бачимо з боку режиму Путіна від початку цього конфлікту", — сказав він.

Міллер також наголосив, що Вашингтон перебуває у тісному контакті з Україною з цього питання.

Як повідомлялося раніше, СБУ викрила мережу агентів 5-ї служби ФСБ РФ, які готували вбивство Зеленського, Малюка, Буданова та інших чиновників. Було затримано двох полковників УДО.

Було встановлено, що спочатку завербований агент мав спостерігати за переміщенням зазначених осіб та передавати ворогові інформацію. Потім по будівлі, де вони мали знаходитися, планувалися завдати ракетного удару. Далі окупанти збиралися атакувати дронами людей, що залишилися, і запустити ще одну ракету, щоб замести сліди застосування дронів.