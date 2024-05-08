Масових відключень не буде? У Міненерго розповіли, хто може залишитися без світла після атаки РФ

Громадян просять економити електроенергію у години пік

Незважаючи на ранковий масований російський обстріл, попередньо, відключень світла по всій Україні, як про це говорили раніше, не буде. Графіки поки що не планують вводити.

Оновлену інформацію повідомили у Міненерго. За словами пресслужби міністерства, можливі відключення 8 травня в період з 18:00 до 23:00 можуть торкнутися лише промислових споживачів.

"Застосування обмежень для побутових споживачів (крім Харківщини) не передбачається", — йдеться у повідомленні.

Водночас Міністерство енергетики вкотре звертається до громадян з проханням дбайливо використовувати електроенергію у години пік (з 7:00 до 10:00 та з 17:00 до 22:00).

"Це необхідно для стабільної роботи енергосистеми, яка суттєво постраждала під час останніх обстрілів, та дасть можливість не обмежувати споживання побутовим споживачам", — йдеться у співчутті.

Незважаючи на позитивний прогноз, "Телеграф" публікує список офіційних сторінок регіональних обленерго, де у разі змін можуть бути опубліковані графіки:

Запорізька область ;

Миколаївська область ;

Сумська область ;

Харківська область ;

Херсонська область ;

Для Києва, Дніпра та Одеси – офіційний сайт ДТЕК.

Львівська область.

Нагадаємо, що про наслідки нового російського обстрілу ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.