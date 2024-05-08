Масових відключень не буде? У Міненерго розповіли, хто може залишитися без світла після атаки РФ
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Громадян просять економити електроенергію у години пік
Незважаючи на ранковий масований російський обстріл, попередньо, відключень світла по всій Україні, як про це говорили раніше, не буде. Графіки поки що не планують вводити.
Оновлену інформацію повідомили у Міненерго. За словами пресслужби міністерства, можливі відключення 8 травня в період з 18:00 до 23:00 можуть торкнутися лише промислових споживачів.
"Застосування обмежень для побутових споживачів (крім Харківщини) не передбачається", — йдеться у повідомленні.
Водночас Міністерство енергетики вкотре звертається до громадян з проханням дбайливо використовувати електроенергію у години пік (з 7:00 до 10:00 та з 17:00 до 22:00).
"Це необхідно для стабільної роботи енергосистеми, яка суттєво постраждала під час останніх обстрілів, та дасть можливість не обмежувати споживання побутовим споживачам", — йдеться у співчутті.
Незважаючи на позитивний прогноз, "Телеграф" публікує список офіційних сторінок регіональних обленерго, де у разі змін можуть бути опубліковані графіки:
Для Києва, Дніпра та Одеси – офіційний сайт ДТЕК.
Нагадаємо, що про наслідки нового російського обстрілу ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.