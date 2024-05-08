В Киеве появился проспект Европейского союза: что именно переименовали

Проспект был основан советской властью еще в 70-е годы

В Украине продолжается переименование улиц. Так, в Киеве согласовали новое название для проспекта Правда — проспект Европейского союза.

Решение было принято на пленарном заседании Киевского городского совета в среду, 8 мая. Заместитель мэра столицы Владимир Бондаренко подчеркнул, что крайне важно избавляться от советских топонимов, особенно в нынешнее время.

По его словам, такие названия всегда имеют "враждебное идеологическое значение", которое на протяжении десятков лет влияло на сознание украинцев. Бондаренко напомнил, что проспект Правды был назван так в 1971 году в честь газеты "Правда", которая была центральным органом коммунистической партии СССР.

"Во время войны Киевский городской совет принял решение деколонизировать проспект. На основе электронного рейтингового голосования было выбрано новое название – проспект Европейского Союза. Название предложено в честь экономического и политического союза, объединяющего 27 государств-членов, расположенных в Европе. Европейский Союз – давний и надежный геополитический, экономический, а недавно и военный партнер Украины. Обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе – стратегический курс государства, закрепленный в Конституции Украины. Поэтому ЕС в столичной топонимике является логичным шагом на пути к укреплению взаимоотношений", – подчеркнул секретарь Киевсовета.

Проспект Европейского союза (бывший проспект Правды) находится в Подольском районе Киева и пролегает от Вышгородской до Газопроводной улицы. Его протяженность 4,5 км. Проложен он был в 70-е годы прошлого века сквозь ранее застроенную территорию. В 2017 году Киевсовет изменил название проспекта "Правды" на проспект Правды, убрав кавычки. Это означало, что проспект больше не имеет ничего общего с одноименной советской газетой.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что бывший главком Валерий Залужный и украинская поэтесса Лина Костенко стали почетными горожанами Киева. Голосование не обошлось без скандала.