Актор регулярно стає об'єктом гучних обговорень через свої неоднозначні вчинки

Зірка фільму "Астерікс і Обелікс" та лауреат премії "Золотий глобус" Жерар Депардьє періодично спричиняє скандали, чим неприємно дивує громадськість. Наприклад, з останнього — його вже не вперше підозрюють у сексуальному насильстві та домаганнях. Однак, це ще не все, чим "відзначився" актор.

Крім сексуальних пропозицій, Депардьє ще встиг проявити свою любов до всього російського та Путіна, який віддає накази вбивати українців. Тож "Телеграф" вирішив зібрати кілька найрезонансніших історій за участі французького актора.

Депардьє та любов до Росії

Ще у 2012 році Жерар Депардьє вирішив відмовитися від громадянства Франції. Причиною стала реформа в цій країні, яка передбачала збільшення податку для заможних людей до 75%.

Попри те, що рішення згодом скасували, у 2013 році Депардьє особисто зустрівся з Путіним та отримав російське громадянство. Тоді він висловлював свою прихильність до російської культури та президента країни-агресорки. У відкритому листі актор написав, що вважає Росію "демократичною країною" та сказав, що вона "багата на високі почуття".

Getty Images

Російська влада подарувала актору — квартири у Саранську та Грозному та навіть виноградники в Криму. Однак, через певний час виникли труднощі і в Росії. Він продав всі активи та повернувся до Європи.

У 2015 році Депардьє зробив скандальну заяву: "Я люблю Росію та Україну, яка є частиною Росії", тим самим заперечивши існування України як окремої держави. Після такого висловлювання актору заборонили в’їзд в Україну на 5 років.

У березні 2022 року Депардьє назвав Росію та Україну "братніми народами" та закликав до перемовин. Згодом Жерар трохи змінив свою думку та назвав вторгнення Росії в Україну "шаленим і неприпустимим ексцесом" Путіна. Він пообіцяв передати кошти за концерти у Франції на допомогу постраждалим від воєнних дій.

Утім, на початку 2023 року він заявив, що вважає себе росіянином та любить культуру цієї країни. Тож очевидно Депардьє закриває очі на всі злочини країни-агресорки проти України та не визнає, що саме Росія напала на Україну.

Депардьє та сексуальне насилля

Жерара Депардьє вже неодноразово звинувачували у сексуальних домаганнях. Це сталося перший раз ще влітку 2018 року. На той час аж 14 жінок звинуватили його в сексуальному насиллі.

Однією з заявників про домагання з боку 75-річного актора була й відома французька акторка Елен Даррас. Вона звинуватила Депардьє у домаганнях на зніманнях стрічки "Диско" у 2007 році. Жінка зізналась, що він торкався її інтимних місць. Утім, справу закрили через закінчення строку давності.

Getty Images

Водночас у жовтні 2023 року актор всі звинувачення відкинув, опублікувавши відповідний лист у газеті Le Figaro.

Депардьє мав звинувачення також у зґвалтуванні. Відповідну заяву зробила іспанська журналістка Рут Баса. За словами жінки, це трапилося, під час її інтерв'ю з Депардьє у 1995 році у Парижі. Тоді їй було 23 роки, а йому — 46.

Про зґвалтування та сексуальне насильство говорила й акторка Шарлотта Арну. Вона розповіла, що актор зґвалтував її у своїй квартирі у Парижі в 2018 році.

Getty Images

Цікаво, що восени 2023 року на каналі France 2 презентували документальний фільм "Додаткове розслідування". У ньому чотири жінки поділилися пережитим сексуальним насильством від Жерара Депардьє.

Однак, найбільш гучним був випадок, пов'язаний з акторкою Еммануель Дебевер, яка однією з перших звинуватила його в домаганнях. Вона розповіла, що це було під час знімань польсько-французької історичної драми "Дантон" 1983 року. Дебевер назвала Депардьє — "монстром, який дозволяв собі багато чого".

Власне, Еммануель була однією з тих жінок, які свідчили проти актора у документалці. Саме у день прем'єри жінка скоїла самогубство — кинулась у річку Сена. Медики намагалися її врятувати, але вона померла дорогою до лікарні.

Вплив звинувачень на репутацію

Після виходу у світ документального фільму, у якому різні жінки поділилися досвідом насилля від Депардьє, це значно вплинуло на його імідж. Наприклад, у Бельгії у Депардьє забрали звання почесного громадянина.

У канадському місті Квебек відкликали найвищу нагороду актору через його "скандальні" коментарі на адресу жінок. А з престижного музею Гревен забрали воскову фігуру французького актора.

Ріма Абдул-Малак, яка тоді була міністеркою культури, ствердила, що поведінка Жерара "ганьбить Францію".

Хоча були й ті, хто вирішив захистити Депардьє. Наприклад, президент Франції Еммануель Макрон був проти, щоб в актора відкликали орден Почесного легіону. А деякі французькі митці навіть підписали лист, у якому вирішили підтримати актора через "лінчування", з яким зіштовхнувся "останній священний монстр кінематографу".

Нові звинувачення у домаганнях

29 квітня Депардьє викликали до поліцейського відділку у Парижі, аби пройти допит щодо обвинувачень у сексуальному насильстві. Зокрема, позов подали дві жінки. Перша історія трапилась в будинку Жерара Депардьє на вулиці Шерш-Міді в Парижі у 2014 році. Згодом домагання відбулися під час знімань фільму Le Magicien et les Siamois. За словами жінки, він торкався інтимних частин її тіла.

Другий випадок стався з 53-річною художницею-постановницею на знімальному майданчику. Під час фільмування Les Volets vertes актор "затиснув її між стегнами" й домагався, за словами жінки. Згодом декораторка змушена була звільнитись, бо відчувала тривогу та стрес.

Наразі складно передбачити, цим закінчиться для потерпілих ця історія. Адже ми бачимо, як вже кілька разів справи щодо сексуального насилля й домагань з боку Депардьє, закривали з різних причин. Тож як поведеться в цій ситуації французьке правосуддя — питання риторичне.

Нещодавно "Телеграф" розповідав про те, як Камалія захистила свого чоловіка після фото з синцем під оком. Вона закликала не обвинувачувати ексчоловіка у тому, що він не робив.