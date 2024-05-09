Польша вернула Украине двух уклонистов: им вручили повестки

Обоих мужчин передали пограничникам

Польша вернула Украине двух уклонистов, которые пытались нелегально пересечь границу. Оба получили админпротоколы и повестки в ТЦК.

Об этом сообщает Западное управление Госпогранслужбы. Одного из мужчин заметили возле украинско-польской границы утром воскресенья.

"Неизвестный, увидев пограничников, начал бежать и бросился вплавь к смежному берегу. Охранники границы проинформировали коллег по ту сторону госграницы, где горе-плавателя и задержали сотрудники Пограничного караула Республики Польша", — говорится в сообщении.

Задержанный оказался 31-летний уроженец Сумской области, который не имел законных оснований для выезда за границу, а потому попытался попасть туда нелегально. Польские пограничники передали правонарушителя коллегам из Волынского отряда.

Второй мужчина был задержан при такой же попытке нелегально добраться до Польши днем ранее. Им оказался 26-летний уроженец Донецкой области.

"Решение по обоим делам будет принимать суд. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконной переправке граждан через украинско-польскую границу" — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что украинскую границу почти каждый день пытаются перейти уклонисты от мобилизации. При этом их не останавливает даже угроза смерти: с начала полномасштабной войны не менее 30 человек погибли, пытаясь пересечь границу. Андрей Демченко подчеркнул, что украинцы его удивляют – например тем, что платят огромные деньги "проводникам", без каких-либо встреч или мер безопасности.