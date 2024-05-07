Більше ніякої Тиси: в Україні продають "маску жінки для ухилянтів", у мережі сміються (фото)

Маска спочатку створювалася для пранків

В Україні на тлі численних скандалів з ухилянтами-невдахами, які перевдягаються в жінок, щоб втекти за кордон, і періодично помирають у спробах перейти через Тису, знову завірусилася тема з реалістичними масками. Відповідна продукція продається на платформі ОЛХ майже за 14 тисяч гривень за штуку, проте в асортименті виробника є й дорожча продукція за 39 тисяч гривень.

Варто зазначити, що автори оголошення не позиціонують виріб як спосіб уникнути зустрічі зі співробітниками військкомату. Але попри це, в мережі її вже встигли обізвати "маскою для ухилянтів".

У тексті оголошень зазначено, що головним завданням цих масок є всякі розіграші та пранки, проте там зазначають, що вони також використовувалися для зйомок телешоу та фільмів. Зазначається, що загалом в асортименті є 48 облич.

Своєю чергою, користувачі мережі вже почали жартувати на цю тему.

Як повідомлялося раніше, на початку року в мережі вже стала вірусною маска старого. Продавець цих виробів розповів "Телеграфу", що маски справді виглядають справжніми і призначаються для розіграшів, а не для уникнення мобілізації. Він зазначив, що насправді вони не дуже зручні при носінні, а тому довго в ній перебувати не вийде. Проте продавець наголосив, що маски справді дуже реалістичні, а на деяких у найдрібніших деталях передані навіть дефекти шкіри.