Набросился на военного и разбил ему нос: в Хмельницкой области священнику УПЦ МП вынесли приговор

Священник может подать апелляцию

Возместить 90 тыс. грн и полтора года пробоционального надзора. Такой приговор озвучил Хмельницкий суд московскому попу за избиение военнослужащего в храме УПЦ (неофициально употребляется термин УПЦ Московского патриархата — прим. ред). Событие произошло в прошлом году. Священники набросились на военнослужащего, один из них разбил ему нос и свалил на землю.

Об этом сообщает "Суспільне". Приговор вынесен помощнику священника Хмельницкого Свято-Покровского кафедрального собора Игорю Слободяну.

"Суд постановил Слободяна Игоря Дмитриевича признать виновным в совершении уголовного правонарушения — проступка, предусмотренного частью второй статьи 125 Уголовного кодекса Украины и назначить ему наказание в виде пробоционального надзора сроком на один год шесть месяцев", — зачитал приговор судья.

Пробоциональный надзор означает, что священник обязан уведомлять орган пробации об изменениях в работе или учебе, не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом и выполнять мероприятия, предусмотренные указанной программой по преодолению агрессивного поведения.

Что касается гражданского иска, который заявляли потерпевший и его представители, то суд удовлетворил его частично.

"Взыскать со Слободяна Игоря Дмитриевича в пользу Ананьева Артура Александровича 37 тысяч 924 гривны 80 копеек в счет возмещения причиненного материального ущерба и 50 тысяч гривен в счет возмещения морального вреда, а всего 87 тысяч 924 гривны 80 копеек", — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что со священника взыщут деньги за стационарное лечение потерпевшего военнослужащего в городской больнице, за коммунальные платежи потерпевшего, пока он лечился, а также судебный сбор.

Слободян может подать апелляцию. По закону у него есть на это 30 дней. Однако в зале суда священник отметил, что пока не знает, будет ли подавать апелляционную жалобу.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Ровенской области священник УПЦ на BMW X5 ездил пьяным, а на суд даже не пришел.